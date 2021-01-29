Последние новости на утро 29 января 2021: Умер российский артист Василий Лановой

Умер российский артист Василий Лановой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 29 января 2021 года: Умер российский актер театра и кино Василий Лановой. Он скончался в возрасте 87 лет. Причиной смерти легендарного артиста стали последствия коронавирусной инфекции. Звезда сцены попал в больницу почти месяц назад. У Ланового выяснились серьезные проблемы с дыханием. В результате актеру потребовалась срочная операция. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 28 января артисту резко стало хуже, его перевели в реанимацию под пристальное наблюдение медиков. В тот день он даже перенес состояние клинической смерти. Врачи до последнего боролись за жизнь великого артиста, но спасти его не смогли.

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