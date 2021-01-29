ЕС может лишить Великобританию доступа к вакцинам от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз на фоне дефицита вакцин от коронавирусной инфекции может лишить Великобританию возможности экспорта препарата.

Как передает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, «вакцинная война» была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, гарантировавшей доступ вакцины в Великобританию, однако откладывает поставку препарата в Евросоюз, ссылаясь на более позднюю дату заключения договора.

В ответ глава Евросовета сообщил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта препарата, в том числе вакцин компании Pfizer, 40 миллионов доз которого ранее заказала Великобритания.

«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», - приводит газета предупреждение Мишеля.

Напомним, Еврокомиссия объявила, что берет под свой контроль экспорт всех производимых в ЕС противоковидных препаратов. Такое решение было принято на фоне нехватки вакцин от коронавируса в странах Евросоюза