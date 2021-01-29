Экс-глава МИД Дании признал возвращение к России статуса военной сверхдержавы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен признал за Россией статус военной сверхдержавы. По его мнению, при президенте Владимире Путине стране удалось вернуть себе данный статус.

В статье для издания Berlingske, экс-министр отметил, что первым делом, он обратил внимание на обновлённые и хорошо обученные сухопутные силы России, которые продемонстрировали свою эффективность в Сирии. Во-вторых, политик подчеркнул модернизацию военно-воздушных сил РФ, и в особенност системы противовоздушной обороны.

Экс-глава датского министерства иностранных дел выразил мнение, что Россия остается сверхдержавой еще и благодаря ядерному арсеналу.

Вместе с тем Эллеманн-Йенсен заявил, что в российском Военно-промышленном комплексе есть и слабые стороны, которые, однако, компенсируются мощью в других областях. Так, датский политик привел в пример военно-морские силы, которые, как он считает, не подходят для крупных операций в мировом океане, но, в то же время, российские подлодки современны и хорошо вооружены.