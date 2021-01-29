Белый дом рассказал о разговаривавшем с Путиным Байденом: «не сдерживался»

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не сдерживался в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Так состоявшуюся накануне беседу двух лидеров прокомментировала представитель Белого дома Джен Псаки.

По словам представителя Белого дома, у американского президента были четкие цели, которые он реализовал во время своей беседы. «Он никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства», — отметила она.

Псаки заявил, что Байден откровенно высказывался по поводу того, как обращаются с оппозиционером Алексеем Навальным, а также с участниками несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января. Она отметила, что Вашингтон будет столь же откровенным с Москвой по проблемным вопросам при контактах на других уровнях.

Напомним, ранее о состоявшейся беседе двух президентов рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал первый телефонный разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным». По его словам, разговор продолжался чуть больше 35 минут, и состоялся по инициативе российской стороны.

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