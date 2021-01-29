В России в конце 2020 года почти вдвое вырос спрос на 3D-принтеры

В России в конце 2020 года на 74% вырос спрос на 3D-принтеры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты AliExpress Россия провели исследование и выяснили, что россияне чаще всего покупали в четвертом квартале 2020 года. Данные об итогах проведенной работы оказались в распоряжении kp.ru.

Согласно результатам анализа, внезапно и довольно высоко - аж на 74% по сравнению с третьим кварталом, вырос спрос на бытовые 3D-принтеры. Они обычно используются для создания небольших объёмных фигур, в том числе и героев мультиков. Покупки с этим необычным устройством эксперты связали с потребностью граждан найти новое домашнее хобби в период похолодания и перед новогодними каникулами. При этом, россияне были готовы потратить на покупку такой техники в среднем от 13 до 45 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что пользователи AliExpress Россия все больше интересуются наборами для творчества своими руками. В связи с этим, в 2,5 раза выросли обороты продаж 3D-ручек. Тут самыми популярными моделями стали Myriwell RP100B и Smaffox 3D. Покупатели были готовы потратить на такие устройства от 1,5 до 3 тысяч рублей.