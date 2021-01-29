Посланника ООН по технологиям обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посланника Организации Объединенных Наций по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда обвиняют в неподобающем поведении. Как сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, по факту обвинений сотрудника организации в сексуальных домогательствах уже началась проверка.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Очшильд внезапно отправился в отпуск на фоне проведения расследования по нескольким жалобам женщин, которые работали с ним при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение последнего года. Генсек организации подтвердил данную информацию.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что до сведения генерального секретаря уже довели информацию об обвинениях в адрес посланника ООН в, возможно, неподобающем поведении.

Дюжаррик подчеркнул, что Гутерреш очень серьезно относится «к любым обвинениям в домогательствах, злоупотреблении властью, дискриминации», поэтому Генсек ООН поручил службе внутреннего надзора провести всеобъемлющее расследование, на время которого Очшильд будет отправлен в административный отпуск.

Сам Генсек ООН выразил надежду на быстрое проведение расследования. «Теперь у нас есть гораздо более мощная система расследования всех форм притеснений, и я надеюсь, что, основываясь на выводах, последует надлежащая правовая процедура», - отметил он.