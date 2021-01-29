Россияне рассказали, как защититься от коронавируса на работе

Россияне рассказали о способах защиты от коронавируса на рабочем месте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне рассказали, как защищаются от заражения коронавирусом на работе. Большинство полагают, что убить болезнетворные частицы вируса им поможет регулярное мытье рук и применение антисептиков. Эту меру профилактики соблюдают 59 процентов опрошенных сервисом «Работу.ру».

Половина (51%) россиян носят медицинские маски на работе и стараются не расставаться с индивидуальным средством защиты даже в офисе.

На социальную дистанцию делают ставку 29 процентов опрошенных. Они стараются не контактировать с коллегами слишком тесно.

14% отметили, что от заражения защитят перчатки, а 13% полагаются на волю случая. По их мнению, никакие меры не помогут в данном вопросе, поэтому они ничего не применяют.

Всего в исследовании приняли участие 4 тысячи человек из всех регионов России, им предлагали выбрать подходящие варианты ответа, сообщает RТ.

В январе в России стартовала всеобщая вакцинация от коронавируса. Поставить прививку может каждый желающий. Вакцину передают в социальные учреждения. В Москве в домах престарелых уже привиты девять тысяч человек, сообщает ФАН.