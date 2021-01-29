В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса Фото: REUTERS

В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса

Случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавирусной инфекции выявлены у жителей бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Как передает агентство Reuters, речь идет о двух пациентах в возрасте около 30 лет. У обоих болезнь протекала в легкой и средней форме. В то же время эксперты не могут сделать прогноз относительно того, как может протекать подобная модель заражения у возможных пациентов, входящих в группу риска.

Ученые полагают, что речь может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом. Уточняется, что на сегодняшний день экспертам удалось выявить в бразильской Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке. По мнению специалистов, они являются более заразными, нежели изначальный вариант.

Напомним, ранее ВОЗ представила статистику о распространении мутаций коронавируса. Так, за неделю штамм коронавируса, первоначально обнаруженный в Великобритании, выявлен в десяти странах. Всего «британский» штамм инфекции обнаружен в 70 странах.