Умер Пауль Крутцен, лауреат Нобелевской премии по химии

Пауль Крутцен Фото: REUTERS

В возрасте 87 лет из жизни ушел нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен умер. О смерти ученого сообщило Общество научных исследований имени Макса Планка, в Институте химии которого он работал.

«Очень огорчены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крутцена, бывшего директора Института химии Макса Планка», - говорится в сообщении общества, опубликованном в Twitter.

Пауль Крутцен стал одним из наиболее известных учёных, изучающих глобальное потепление. Он занимался исследованием озоновых дыр в атмосфере, и обнаружил, что оксиды азота разрушают слой стратосферного озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. В 1995 году за это открытие нидерландский ученый совместно с Марио Молиной и Роуландом Шервудом получил Нобелевскую премию по химии.

В 1999 году Пауль Крутцен был избран иностранным членом Российской академии наук.