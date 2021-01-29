Вузы в России могут вернуться к очному обучению с 7 февраля Фото: Анастасия Осипова

Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе. Соответсвующий приказ представило Министерство образования и науки России.

Высшим учебным заведениям, которые не подчиняются Минобрнауке, также рекомендуется вернуться к очным занятиям.

В документе ведомства отмечается, что возможность допуска к очным занятиям должна оцениваться руководителями образовательных организаций, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавирусной инфекции в определенном российском регионе.

Ректорам учебных заведений поручено обеспечить контроль за масочным режимом, а также создать необходимые условия для профилактики заражения, измерения температуры, обработки рук.

Учащиеся и преподаватели с признаками заболевания допускаться в помещение не будут, а при возникновении роста заболеваемости в вузе должны быть готовы к возращению к дистанционной форме обучения

Приказ вступает в силу с 7 февраля.

Напомним, в Москве с пятницы 22 января к нормальной работе вернулись колледжи, спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования. При этом, согласно указу московским мэра Сергея Собянина, дистанционное обучение в подведомственных столичным властям вузах продлено до 6 февраля.