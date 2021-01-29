Ученые: дефицит витамина К осложняет течение коронавируса Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Витамин, нехватка которого может привести к тяжелому течению коронавирусной инфекции и даже внезапной смерти, оказался витамин К. Как выяснили учёные из Нидерландов и Бельгии, при его дефиците стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов.

Эксперты установили, что витамин К имеет важное значение для здоровья легких, а также регуляции процессов свертывания крови. По их данным, он активизирует белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках и выполняет важную роль в профилактике тромбозов.

Также от витамина К зависит деятельность белка MGP, защищающего эластичные волокна от разрушения. Этот белок может подавлять рост кристаллов кальция в мягких тканях.

Как передает «Известия», российские специалисты согласились с предложенной теорией. По словам завкафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова профессора Олега Медведева, с дефицитом в организме витамина К можно бороться всего лишь употребляя зелёные овощи с оливковым маслом. Кроме того, он отметил содержание витамина в жирных сырах, молоке и сливочном масле.