РАН объяснила обнаружение признаков жизни на Венере Фото: Shutterstock

Замдиректора Института космических исследований Российской академии наук Олег Кораблёв сообщил, что зарубежные коллеги поспешили говорить об обнаружении признаков жизни в атмосфере Венеры. Как он уточнил, анализ российских учёных показал, что за рубежом спутали фосфин, который признают за возможный признак жизни, с сернистым газом.

Первыми об обнаружении бесцветного ядовитого газа - фосфина, возможно имеющего биологическое происхождение, сообщили в сентябре прошлого года британские и американские учёные. Уже через месяц стало известно о возможной ошибке данных. Кораблёв сообщил, что за четыре месяца наличие фосфина в атмосфере Венеры опровергалось несколько раз.

Российский эксперт отметил, что атмосфера, «особенно такая сложная, как на Венере, богатая, таит кучу загадок». По его словам, «эти мелкие газы в следовых количествах в атмосфере могут давать информацию совершенно о разных свойствах планеты».

«Это, наоборот, очень хороший пример того, что надо нам исследовать Венеру дальше, использовать более чувствительные методы», - приводит РИА Новости слова российского специалиста

Кораблёв уточнил, что потребуется дополнительные исследования, поэтому не нужно менять предлагаемую в России программу исследования Венеры.