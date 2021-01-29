Евродепутаты усмотрели двойные стандарты в политике Applе, Google и Amazon Фото: REUTERS

Евродепутаты заявили о двойных стандартах Google, Apple и Amazon, которые решили удалить соцсеть Parler со своих платформ. К такому мнению пришли парламентарии от Болгарии и Бельгии Ангел Джамбазки и Том Вандендрисе.

Они отметили, что указанные компании пользуются своей монополией и ведут политику двойных стандартов.

Соответствующий запрос депутаты направили в адрес Европейской комиссии (ЕК). RT ознакомился с документами.

В нем указывается, что консервативная социальная сеть Parler была удалена со всех платформ после захвата Капитолия в Вашингтоне, 6 января.

После этого Parler, которая, по утверждению местных СМИ, была популярна у сторонников Дональда Трампа, обвинили в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности».

Google, Apple и Amazon заявили, что приложение не соответствует стандартам модерации контента.

- Но мы наблюдаем применение двойных стандартов и нарушение свобод. Технологические гиганты сообща добивались ограничения свободы выражения мнений в интернете и уничтожения конкуренции соцсетей, — заявил Джамбазки.

В связи с этим евродепутаты обращаются к ЕК с просьбой дать оценку ситуации и защитить право граждан на свободу слова.

«В своем обращении евродепутаты также отметили, что технологические гиганты «прячутся за пользовательскими соглашениями» и «без колебаний навязывают своим клиентам собственные политические установки и взгляды».

Ранее политолог Армен Гаспарян привел в качестве примера ситуацию с Perler, после того как по России прокатилась волна призывов к протестам несовершеннолетних. Он призвал жестче поступать с платформами, которые не модерируют подобный контент.

- После акции в США, они Parler выпилили целиком, включая сервера Amazon. , - заключил политолог в беседе с ФАН.