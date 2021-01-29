Выпускные экзамены для 11-классников, не поступающих в вузы в 2021 году, пройдут с 24 по 28 мая Фото: Анастасия Осипова

Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) экзамены для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы в текущем году, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, где напомнили, что аттестации в форме ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет, и выпускникам нужно сдать только два экзамена.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года», - сообщили в пресс-службе ведомства

В Рособрнадзоре уточнили, что, согласно расписанию, будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике, который состоится с 3 по 17 сентября 2021 года.

Как отмечается, выпускной экзамен для одиннадцатиклассников, не поступающих в вузы, в этом году будет проводиться по материалам, основанным на заданиях ЕГЭ. Демонстрационные варианты ГВЭ опубликуют на сайте Федерального института педагогических измерений до 10 февраля