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Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис

Вдова Ларри Кинга назвала истинную причину смерти телеведущего
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис

Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг умер не от коронавирусной инфекции, как сообщалось ранее. Причиной его смерти стала инфекция – он болел сепсисом. Об этом рассказала жена журналиста актриса Шон Кинг

Как рассказала супруга телеведущего, в последний годы знаменитый журналист страдал от нескольких заболеваний, а незадолго до своей смерти он перенес коронавирусную инфекцию.

Шон Кинг также рассказала о словах, которые тот произнес перед смертью. По ее словам, перед смертью знаменитый ее муж говорил о любви и детях.

«Я люблю тебя, позаботься о детях», - привела актриса последнюю фразу своего супруга.

Напомним, Ларри Кинг скончался утром 23 января в больнице «Cedars-Sinai» в Лос-Анджелесе. Знаменитому интервьюеру было 87 лет. Последние месяцы телеведущий американского телевидения боролся с осложнениями, вызванными коронавирусом. По данным CNN, журналист был госпитализирован в конце декабря. Всего у Ларри Кинга пятеро детей, двоих из которых он потерял в августе 2020 года.