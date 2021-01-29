Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера Василия Ланового. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомни, известный российский актер театра и кино Василий Лановой умер вчера в Москве на 88-м году жизни, о смерти сообщила его супруга Ирина Купченко. Незадолго до этого народный артист СССР попал в больницу с коронавирусной инфекцией, а в последние часы его состояние резко ухудшилось: Лановой был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и пережил клиническую смерть.

Василий Лановой родился в 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. За свою карьеру актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, особенно запомнился зрителя по своим ролям в фильмах "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина" и "Война и мир".