В США раскритиковали священника, выступившего против трансгендеров в армии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Военный священник третьей бригады содействия сил безопасности в Форт-Худ штата Техас майор Эндрю Калверт выступил против политики американских властей, которые разрешили трансгендерам служить в армии. Такое мнение капеллана, выраженное им в Twitter, вызвало критику в его адрес. В отношении священника даже начали расследование.

Эндрю Калверт заявил, что отрицание биологического пола является признаком психического заболевания, а это делает человека непригодным для военной службы. Как сообщает издание Army Times, капеллан сравнил несогласных с данным утверждением с твердолобостью апологетов плоской земли, настаивающих на своих заблуждениях, невзирая на доказанные факты.

- Все, что я могу сказать этим находящимся в заблуждении лицам – посетите профессиональные консультации, которые помогут в процессе исцеления. Глупо потворствование надуманным социальным прихотям, - отметил военный священник.

Официальные лица форта с позицией Калверта не согласились: они сообщили, что знают о высказываниях майора-капеллана и проводят соответствующее расследование. Какое наказание грозит мятежному капеллану, пока что неизвестно.

Напомним, новые президент США Джозеф Байден с приходом к власти начал отменять указы, подписанные его предшественником, Дональдом Трампом. Одни из своих приказов он разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах США.