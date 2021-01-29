В Совфеде назвали размер индексации выплат работающим пенсионерам в 2021 году Фото: REUTERS

В Совете федерации назвали сумму дополнительных выплат работающим пенсионерам в 2021 году. Индексация пройдет 1 февраля. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она отметила, что вопросы выплат и их роста в последнее время стоят особо остро, как для работающих пенсионеров, так и для неработающих.

-На сегодняшний день порядок начисления пенсий изменился, происходит поэтапное увеличение пенсионного возраста и стажа, который потребуется для получения выплат. С 1 февраля пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, - отметила сенатор в беседе с ФАН.

Данный показатель напрямую зависит от уровня инфляции. Но ежегодно выплаты растут примерно на тысячу рублей.

- Неработающим пенсионерам долгое время индексация выплат не проводилась. Пока одной из причин является ограничение финансовых ресурсов, — подчеркнула спикер.

Президент поручил до 1 февраля предложить возможные варианты индексации пенсионных выплат с учетом финансовых возможностей государства для инвалидов и других льготных категорий граждан

Ранее работающие россияне рассказали, сколько денег для счастья им нужно ежемесячно. Среднестатистическому россиянину требуется 166 тыс. рублей в месяц, пишет Rt.