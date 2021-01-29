Прощание с Василием Лановым: церемония состоится в Вахтанговском Театре

Василий Лановой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание со знаменитым актером Василием Лановым состоится в Вахтанговском Театре. Об этом сообщили, в пресс-службе учреждения, но уточнили, что дата церемонии будет определена позже.

«Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже», - приводит РИА Новости сообщение Вахтанговского Театра

Напомним, Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причиной смерти артиста стали последствия коронавируса. Российский актер театра и кино попал в больницу почти месяц назад. У него обнаружили серьезные проблемы с дыханием, а в результате актеру потребовалась срочная операция, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В минувший четверг, 28 января, артисту резко стало хуже, его перевели в реанимацию под пристальное наблюдение врачей. В тот день он не смог перенести состояние клинической смерти. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти артиста так и не смогли.