Глава Минздрава Украины заявил, что в стране не будут регистрировать «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране никто не станет регистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом министр сказал на брифинге в пятницу, 29 января.

- Есть некоторые политические силы, которые пытаются поднимать свой рейтинг на недостоверной информации. Мы бы не отреагировали, если бы это не влияло на здоровье и жизни людей. Есть две крайности сейчас - одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Скажу сразу, что можете долго истерить, но «Спутник V» никто у нас регистрировать не будет, - заявил Максим Степанов.

Он сообщил также, что вакцинация от коронавирусной инфекции на Украине должна стартовать в феврале текущего года.

Ранее депутат Рады Илья Кива сообщил, что главный санврач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко намерен нажиться на закупке вакцины от коронавирусной инфекции и «выслужиться» перед Вашингтоном, поэтому Минздрав Украины отказывается регистрировать российский препарат «Спутник V».