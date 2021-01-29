Невролог рассказал, почему нельзя терпеть головную боль Фото: Иван ВИСЛОВ

Даже небольшую головную боль следует сразу подавить с помощью обезболивающих, поскольку невозможно предсказать, как она будет развиваться. Об этом в интервью радио Sputnik в пятницу, 29 января, заявил невролог и медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд.

Если человека преследуют регулярные головные были, то его необходимо как можно скорее обратиться к специалистам.

- Если вы принимаете обезболивающие более трех суток подряд, то это уже не слишком здорово, а если более 15 дней – точно необходимо идти к врачу. Нельзя доводить до хронической боли, - подчеркнул Павел Бранд.

Невролог отметил, что не существует универсальных препаратов от головной боли. Если такие боли наблюдаются редко, то можно воспользоваться любым нестероидным противовоспалительным препаратом, которые наиболее эффективны для разового купирования болевого синдрома. А выбирать лекарство для частого применения следует только под контролем врачей. Неверно выбранный препарат может стать причиной воспаления, предупредил врач.

Ранее в интервью kp.ru, главы кафедры нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов рассказал о причинах головной боли и о способах управления ею.