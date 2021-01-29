Ученые объяснили неуязвимость к COVID-19 «историей встреч» с другими вирусами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа американских ученых нашла причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу и описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19.

Как отмечается в исследование, опубликованном в журнале Science, при проникновении в клетки-хозяева вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации, что позволяет им распространяться в организме на наиболее восприимчивые клетки. Это описали исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в штате Калифорния Дженнифер Хоуп и Линда Брэдли.

Для борьбы с инфекцией иммунная система организма активизирует врожденные иммунные реакции, среди которых воспаление, в свою очередь активирующие адаптивную иммунную систему.

Отмечается, что когда определенные клетки распознают вирус, то начинают работать клеточная (Т-клеточная) и гуморальная (В-клеточная) ветви адаптивного иммунитета, которые обеспечивают защиту. Специалисты подчеркивают, что подобные реакции наблюдались у людей, ранее не встречавшихся с новым коронавирусом.

Исследователи полагают, что неуязвимость обеспечена существованием T- и B-клеток, которые встречаются у других человеческих коронавирусов семейства HCoVs, воспринимающихся за обычную простуду. Кроме того, T-клетки удалось найти у тех, кто перенес атипичную пневмонию.

Ученые предполагают, что иммунные реакции на коронавирусную инфекцию нового типа во многом связаны с «историей встреч» с вирусами каждого конкретного человека.