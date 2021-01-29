Светлана Немоляева – о смерти Василия Ланового: «Моя личная потеря»

Умер Василий Лановой
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Актриса театра и кино Светлана Немоляева с слезами переживает уход Василия Ланового. Его не стало ночью 28 января, он скончался в больнице, где проходил лечение от коронавируса.
Светлана Немоляева отметила, что дружила с Лановым со студенческой скамьи, наблюдала за его успехами в кино и на сцене, радовалась победам.
Он был большим профессионалом и изумительным человеком, а общение с ним — большим счастьем.
- Это просто личная потеря. Я понимаю, что ему было уже довольно много лет, и он заболел этой страшной болезнью, которая сейчас многих людей косит. Но с ним уходит эпоха! – призналась Немоляева в беседе с Пятым каналом.
Она посетовала, что в 2020 году умерло много талантливых и ярких людей. А сейчас рушатся надежды, что с приходом 2021 года все наладится.
- Но вот только успел начаться год, и уже пошли потери. Это очень тяжело! Я переживаю это, как потеряю для меня родного и близкого человека, а не просто актера. <…> Ужасно все это, тяжело, пусть земля ему будет пухом! — сказала народная артистка РСФСР.
Василий Лановой попал в больницу 2 января, ему прилет положительный тест на COVID-19, но поражение легких было всего 5 процентов.
Сам актер и в его окружении были уверены, что на лечение уйдет не больше десяти дней, но из больницы он так и не вернулся. Перед смертью его подключили к аппарату ИВЛ.
Вместе с ним была госпитализирована актриса Ирина Купченко, жена Василия Ланового. Она перенесла заболевание в легкой форме.