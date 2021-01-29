Картина «Молодой человек с медальоном» кисти Боттичелли продана за 92 млн долларов Фото: Twitter.com

Картина «Молодой человек с медальоном» кисти флорентийского мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за 92 миллиона долларов.

В торговом доме Sotheby's отметили, что картина стала самой дорогим полотном художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшимся им на продажу. Произведение художника, созданное в 1470-1480 годах и некогда принадлежавшее нескольким поколениям семьи аристократов из британского Уэльса, оценивалось специалистами по меньшей мере в 80 миллионов долларов.

Личность покупателя не разглашается. Известно, что картину приобрёл русскоязычный покупатель, поскольку о сделанной по телефону ставке, которая оказалась самой высокой, сообщила сотрудница торгового дома, отвечающая за работу с клиентами из России и других стран СНГ. Новому обладателю полотна с учетом всех сборов и налогов будет необходимо заплатить 92,184 миллиона долларов.

Предыдущий владелец приобрел произведение за более чем 1 миллион долларов в 1982 году. За все это время полотно эпохи возрождения выставлялось в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке и Национальную галерею в Лондоне.