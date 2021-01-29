В России за сутки выявили 19 238 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 19 238 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на пятницу, 29 января 2021 года, общее число заболевших за все время пандемии в стране возросло до 3 813 048 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшее количество заболевших снова фиксируют в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2799, что во много раз меньше, чем было еще несколько недель назад. На втором месте находится Санкт-Петербург с 2284 заболевшими, ранее вторая столица некоторое время была в лидерах. Замыкает тройку Московская область со 1044 инфицированными.

Среди новых заразившихся около 11,5 процентов не имели клинических проявлений болезни. Также, за минувшие сутки зафиксировали 534 летальных исхода, а выздоровело вновь больше, чем заразились - 26 204 человек. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в России стали 72 185 заболевших, всего вылечились 3 255 462 инфицированных COVID-19.