В память о Василии Лановом москвичи несут цветы к театру имени Вахтангова

В память о Василии Лановом москвичи несут цветы к монументу у театра Вахтангова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В память о Василии Лановом москвичи несут цветы к монументу Вахтангова. Фигура была установлена в прошлом году перед зданием Государственного академического театра имени режиссера на Арбате — Лановой был одним из корифеев театр

У подножья заснеженного монумента оставляют красные розы и гвоздики, многие задерживаются, чтобы вспомнить добрым словом великого актера.

На его работах выросло не одно поколение. Первой киноработой Ланового была роль в картине Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости», тогда молодому таланту было всего 20 лет.

А уже после зрители увидели его в картинах «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина», «Барышня-крестьянка», сериалах «Бедные родственники», «Дни Турбиных». Он любил выходить на сцену и снискал себе славу «главного аристократа советского кинематографа».

Василия Семеновича не стало в ночь с 28 на 29 января. Около полуночи сердце 87-летнего актера перестало биться. Он не смог побороть коронавирусную инфекцию, с которой попал в больницу в начале января, сообщает Пятый канал.

Соболезнования семье уже выразили многие коллеги и политики, в том числе президент страны Владимир Путин.