Роскомнадзор потребовал снять ограничения на воспроизведение в YouTube гимна России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение в YouTube Гимна России, которое видеохостинг наложил под предлогом нарушения авторских прав.

В ведомстве отметили, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав.

«В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России … Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав», - говорится в сообщении ведомства

Блокировку гимна России платформой YouTube Роскомнадзор назвал неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан нашей страны.

Ведомство также призвало российских владельцев каналов, которые размещают свои контенты на YouTube, переходить на российские видеохостинги.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пользователи YouTube стали массового жаловаться на монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть российский гимн. Видеохостинг утверждает, что у гимна якобы есть правообладатель, которым они считают даже не россиян, а американскую компанию Broadcast Music Inc.