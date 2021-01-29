Шойгу возложил цветы к скульптуре «Офицеры» в память о Лановом. Фото: сайте Минобороны России

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу возложил цветы к скульптурной композиции «Офицеры», посвященной героям одноименного фильма, в котором снимался Василий Лановой. Вместе с министром цветы к монументу в пятницу, 29 января, возложили начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и первый заместитель российского Минобороны Руслан Цаликов. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Скульптурная композиция располагается на Фрунзенской набережной в Москве, ее создали в 2013 году по поручению Сергея Шойгу. Прообразом монумента стала одна из самых трогательных сцен легендарного фильма «Офицеры», посвященная встрече всех поколений защитников Родины. Одну из главный ролей в этой кинокартине исполнил накануне усопший Василий Лановой.

Сообщается, что в память об актере с раннего утра российские военнослужащие возлагают цветы к подножию скульптурной композиции «Офицеры». Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной великого русского артиста Василия Ланового.

Напомним, советский народный артист скончался в четверг на 88-м году жизни. Он находился в тяжёлом состоянии в больнице с коронавирусной инфекцией. Прощание со знаменитым актером состоится в Вахтанговском Театре.

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