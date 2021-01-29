В Гильдии актеров кино прокомментировали смерть Василия Ланового

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала смерть Василия Ланового. Народного артиста СССР не стало 28 января.

- Это, бесспорно, один из самых талантливых артистов театра и кино, - отметила Гущина.

Но прежде всего она вспомнила про «Бессмертный полк», в котором Василий Лановой принимал ежегодное участие.

- Сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдет наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового… Это громадная потеря, - говорит собеседница RT.

Она с трудом подбирает слова, чтобы выразить всю глубину случившегося.

- Светлая память этому великому гражданину, великому артисту и просто очень родному для нас человеку, - заключила представитель Гильдии.

В память об актере москвичи несут цветы к театру им.Вахтангова. У монумента оставляют красные розы и гвоздики, сообщает Пятый канал.

Прощание с актером будет организовано на сцене театра, а похоронят его, скорее всего, на Новодевичьем кладбище Москвы.

Василий Лановой скончался в больнице на 88-м году жизни. В начале января у него диагностировали коронавирус, но справиться с болезнью актер не смог. Накануне его смерти появились новости, что состояние актера серьезно ухудшилось. Вместе с Лановым на лечении находилась его супруга Ирина Курченко, она перенесла болезнь легко.