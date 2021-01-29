Лукашенко о Василии Лановом: «Его образы стали эталоном актёрского мастерства» Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил свои соболезнования в связи с кончиной советского народного артиста Василия Ланового. Об этом сообщает издание БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы республики, в пятницу, 29 января.

- Нас покинул талантливый и всенародно любимый артист, искренний и обаятельный человек. Интеллигентность, профессионализм и особая благородная манера игры помогли ему создать множество запоминающихся образов, ставших эталоном актёрского мастерства. В наших сердцах навсегда останется светлая память об этом человеке, - сказала Александр Лукашенко.

Напомним, Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Соболезнования родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин: глава государства отметил, что Лановой был не только талантливым актером, но и настоящим патриотом.

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с другими военнослужащими сегодня возложил цветы к монументу «Офицеры», посвященному героям одноименного фильма, в котором снимался Василий Лановой.