Кремль: вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос присоединения Донбасса к России ни прямо, ни косвенно не стоит на повестке дня Кремля. Россия не собирается «возвращать» Донбасс, однако продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Маргарита Симоньян никоим образом не может быть выразителем официальной позиции России. Подобного вопроса на повестке дня не стоит, - отметил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских.

Напомним, в Донецке накануне обнародовали Доктрину «Русский Донбасс» для укрепления государственности ДНР и ЛНР в качестве русских национальных государств. Сегодня состоялся форум «Русский Донбасс», на котором в том числе выступила главред RT Маргарита Симоньян: она сообщила, что жители Донбасса хотят жить у себя дома и говорить на русском языке, а российская сторона обязана обеспечить им это право и возможность.

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