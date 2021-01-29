В России снизились продажи фейерверков и петард Фото: Влад КОМЯКОВ

Продажи пиротехники в России в декабре 2020 и январе 2021 года снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как отмечают аналитики, в этом году фейерверки подорожали на 22%, и в результате, средняя цена на салюты составила порядка 387 рублей. Продажи пиротехники в декабре 2020 года упали на 11%, а в январе 2021 – на 24%.

Средняя цена на петарды на праздниках составила 81-88 рублей, а их продажи в этом году снизились на 17% и на 27% в декабре и январе соответственно.

При этом аналитики платформы фискальных данных «Такском» отмечают, что самым востребованным товаром в этой категории оказались хлопушки. Их продажи не только не упали, но даже показали небольшой рост.

«Средняя цена на хлопушки в декабре 2020 года — 87 рублей. Средняя цена выросла на 9%, продажи выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — цитирует данные «Такском» RT.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин объяснил, что продажи пиротехники могли упасть из-за снижения платежеспособности клиентов. Он добавил, что в прошлые годы средний чек покупателей пиротехники составлял около 3,5 тысяч, а в этом году эта сумма снизилась до полутора тысяч.

Всего в рамках исследования аналитики проанализировали порядка 23 млрд кассовых чеков, передает телеканал «360».