Лукашенко заявил о подготовке провокаций с покушением на депутатов в день его инаугурации

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовки провокации с депутатами в день его инаугурации.

«Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами», - приводит БелТА заявление белорусский лидер в ходе встречи со студенческой молодежью.

Лукашенко заявил, что за более чем четверть века его президентства власть не допустила системных ошибок. «Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться. Не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», - сказал президент на встрече со студентами.

Он также отметил, что белорусы построили суверенное, независимое государство на обломках огромной империи, а ему «посчастливилось» первому возглавить его, и именно поэтому он готов защищать эту страну.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию «на танке, БМП, с автоматом в руках». Кроме того, белорусский лидер назвал это своей конституционной обязанностью