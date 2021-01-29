Депутат Бальбек назвал очередные украинские санкции «мазком к портрету»

В Госдуме оценили новые санкции, введенные Украиной против России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме оценили новости о введении Украиной санкций в отношении ряда российский физический и юридических лиц. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что официальный Киев за последнее время не сделал никаких дружественных шагов.

Вместо этого от наших соседей постоянно слышны «голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее».

Введенные санкции депутат назвал «очередными».

- Не знаю какие по счету санкции, подписанные президентом Зеленским. Это лишь мазок к портрету. На общий фон наших отношений это всё равно не влияет, — заключил парламентарий в беседе с RT.

С 28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.

Пока список конкретных лиц, которых затронули санкции, не озвучивается, сообщает ФАН.