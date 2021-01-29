Песков: в Кремле пока не ознакомились с репортажем о «дворце» в Геленджике

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле пока не ознакомились с репортажем из «дворца» в Геленджике, опубликованным в СМИ 29 января 2021 года, из-за нехватки времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«Нет, пока на это не было времени», - заявил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что этот «дворец» не имел и не имеет никакого отношения к президенту России Владимир Путину. «А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее СМИ опубликовали репортаж из некоего здания, которое в публикациях было обозначено как "дворец в Геленджике". На кадрах видно, что здание находится в процессе строительства, ни о какой роскошной обстановке речи не идет.

Напомним также, ранее Владимир Путин отметил на встрече с российскими студентами, что ничего из описанной в фильме-расследовании ФБК (включён Минюстом в реестр НКО-иноагентов) недвижимости не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Позже Песков сообщил, что дворцом в Геленджике владеет предприниматель или несколько предпринимателей, но власти не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дома.