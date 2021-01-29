Глава регулятора ФРГ допустил производство российской вакцины от коронавируса в ЕС Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель института Клаус Цихутек на пресс-конференции в Берлине. Институт Эрлиха отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов допустил производство российской вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе, вытвердив контакты Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI)с российской стороной по вопросу подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС, а также продолжение диалога.

«Да, были запросы и уже контакты на этот счет», - отметил он. «Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег», - добавил немецкий представить.

Глава регулятора Германии отметил, что контакты происходят, и стороны стремимся к тому, чтобы «точки производства также были возможны и в Европе», кроме того, по его словам, российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в Евросоюз.