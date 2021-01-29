Вирусологи прогнозируют новые вспышки COVID в России

В этом году показатели заражаемости ковидом в России продолжают снижаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие недели возможен подъем заболеваемости и новые вспышки COVID в России, однако показатели не будут такими высокими, как в ноябре-декабре прошлого года. Прогноз о небольшом росте числа инфицированных составили ведущие эксперты-вирусологи.

«Весной мы увидим еще небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз. Так что будет рост, но уже не такой взрывной» - цитирует РБК слова главного врача медицинского центра «Лидер Медицина», инфекциониста Евгения Тимакова.

Сразу после новогодних каникул скачка заражений коронавирусом не произошло, так как люди совершают меньше контактов друг с другом. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев. Несмотря на то, что обычно в течение нескольких недель после праздников фиксируется рост заболеваний, в этом году показатели продолжают снижаться.

«Первое, что повлияло на улучшение эпидемиологической ситуации, — то, что мы с COVID-19 живем уже год и с каждым днем количество людей с естественным иммунитетом к вирусу увеличивается. Еще один аспект, который влияет, — нарастающая вакцинация населения» - прокомментировал ситуацию Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Ранее Минздрав подчеркнул важность вакцинации среди населения. Массовый иммунитет может справиться с известными и новыми видами коронавируса.