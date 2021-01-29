Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны до 15 марта текущего года проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. О поручении главы государства говорится в на официальном сайте Кремля в пятницу, 29 января.

- Кабмин должен проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения за счет средств федерального бюджета для педагогов профессиональных образовательных организаций, которые осуществляют одновременно с педагогической деятельностью классной руководство или кураторство учеников, - говорится в поручении президента России. Срок исполнения данного поручения правительству страны - до 15 марта 2021 года.

Напомним, что с сентября 2020 года классные руководители в российских школах начали получать дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей. При этом региональные и муниципальные выплаты у них также сохранились.