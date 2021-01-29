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YouTube признал необоснованным ограничение воспроизведения гимна России

Google отозвала претензию американской компании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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YouTube признал необоснованным ограничение воспроизведения гимна России

YouTube признал необоснованным ограничение воспроизведения гимна России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

YouTube признал необоснованной претензию, по которой ограничено воспроизведение гимна России. Об этом сообщили в пресс-службе Google.

Как уточнили в корпорации, воспроизведение российского гимна на YouTube было ограничено по заявлению компании Broadcast Music, Inc. (BMI), но претензия признана необоснованной и должна быть отозвана.

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Напомним, накануне, пользователи YouTube стали массово жаловаться на монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть российский гимн. Видеохостинг заявлял, что у гимна якобы есть правообладатель, которым они назвали американскую компанию Broadcast Music Inc.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 29 января, Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение в YouTube Гимна России, которое видеохостинг наложил под предлогом нарушения авторских прав. В ведомстве подчеркнули, что государственные символы не является объектом авторских прав, а также назвали блокировку гимна неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан нашей страны.