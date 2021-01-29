Рада одобрила ускоренную регистрацию вакцин от COVID-19 за исключением российской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении проект закона, который разрешит ускоренную регистрацию вакцин от коронавирусной инфекции на территории страны для экстренного применения, исключив такую возможность для российского препарата.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект был разработан для обеспечения ускоренной государственной регистрации препаратов на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

При этом в документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Согласно внесенным в закон изменениям, лекарство может быть зарегистрировано ускоренно, если оно не было разработано в государстве, «признанном страной-агрессором».

Ранее министр здравоохранения Украины заявил, что в стране никто не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Накануне один из украинских депутатов выразил мнение о том, что главный санитарный врач Украины выступает против регистрации российской вакцины, поскольку намерен нажиться на закупке препаратов и «выслужиться» перед США.