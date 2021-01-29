Аналитик спрогнозировала укрепление рубля к весне

Аналитик спрогнозировала рост курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе 2021 года цены на нефть значительно укрепились, однако это не помогло укрепиться и рублю. Отечественная валюта в первый месяц года опустилась на 2,8 процента к доллару и на 1,6 процента к евро.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что временное снижение курса рубля будет не долгим, уже к весне валюта сможет укрепиться.

«Несмотря на то, что январь не внушал большого оптимизма, мы несколько более оптимистичны в отношении событий, которые произойдут в феврале», - цитирует Мильчакову «Российская газета».

Эксперт напомнила, что с 1 февраля, по принятому ОПЕК+ решению, Россия сможет увеличить добычу нефти, а это в свою очередь должно положительно сказаться на динамике ВВП и промышленного производства в 1 квартале 2021 года.

При этом если на рынке нефти не произойдет каких-либо неожиданных неприятных сюрпризов, то цены на топливо продолжат расти, и рубль сможет укрепиться к краткосрочной перспективе, считает аналитик.

В свою очередь преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев отметил, что в феврале курс рубль будет также находиться в зоне неопределенности и небольшой рост может легко сменяться падением. В интервью «Свободной прессе» он отметил, что отечественная валюта будет находиться до конца зимы в диапазоне 73,5 — 76 рублей за доллар и 89 — 92 рубля за евро.