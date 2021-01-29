Соцвыплаты в феврале вырастут на 4,9 процента

Как индексируют соцвыплаты в феврале Фото: REUTERS

С 1 февраля социальные выплаты вырастут. В эту дату традиционно производится индексация пособий. В 2021 году по инициативе Минтруда повышение составит 4,9%. Именно на этот показатель выросли цены за предыдущий год.

На размер инфляции вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Больше всего получат Герои Советского Союза и России. На 1 февраля размер выплат составит 65,6 тысячи рублей, сообщает «Российская газета».

Размер ЕДВ увеличится на 120 рублей - 2 579 рубля.

Стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг - 1155 рублей,

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) - 1211 руб. ( в т.ч. 933 руб на лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение - 144 руб., проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134 руб).

Пособие на погребение от ПФР - чуть более 6 тысяч рублей.

Социальные пенсии – 2,6%, но пересчет будет проведен с 1 апреля.