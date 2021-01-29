Похороны Василия Ланового состоятся на Новодевичьем кладбище Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны народного артиста СССР Василия Ланового состоятся на Новодевичьем кладбище в следующий понедельник, 1 февраля. Об этом сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Напомним, ранее стало известно, где состоится прощание со знаменитым актером. Церемония пройдет в Вахтанговском Театре. Также 1 февраля.

Напомним, Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Причиной смерти артиста стали последствия коронавирусной инфекции. Артист театра и кино попал в больницу около месяца назад. У актера обнаружили серьезные проблемы с дыханием, а в результате ему потребовалась серьезная операция, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В минувший четверг, 28 января, Лановому стало гораздо хуже, и его перевели в реанимацию. В этот день он не смог перенести состояние клинической смерти. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти артиста так и не смогли.