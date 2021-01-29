Xiaomi презентовала новейшую технологию беспроводной зарядки Mi Air Charge

Беспроводная зарядка позволяет пользователям заряжать одновременно несколько устройств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский производитель электротехники Xiaomi создал новую технологию Mi Air Charge для зарядки смартфонов. Новый способ позволяет пополнять запас заряда на устройствах удаленно без проводов и подставок. Презентация ноу-хау состоялась сегодня, 29 января.

Беспроводная зарядка позволяет пользователям заряжать одновременно несколько устройств, находящихся на расстоянии друг от друга, так как поддерживает 5-ваттную дистанционную зарядку. Высокотехнологичные антенны способны определить точное местонахождение смартфона. На самом телефоне подключается встроенный антенный массив, который производит обмен сигналами.

Производители планируют в ближайшем будущем расширить поле действия Mi Air Charge на умные часы, колонки, настольные лампы и другие устройства умного дома, в которые встроена функция получения беспроводных сигналов.