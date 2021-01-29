Минпросвещения опровергло информацию о тотальном переходе школ на шестидневку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о тотальном переходе всех школ России на шестидневное обучение не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в российском Минпросвещения.

- Вопросы утверждения учебного плана, графиков и режима обучения относятся по закону к полномочиям школы, по этой части не планируется изменений. У школ есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса так, чтобы ученики могли полноценно осваивать программу, несмотря на ограничения из-за пандемии, - говорится в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

Сообщается, что соответствующие рекомендации уже были направлены в школы и регионы России.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя учебный процесс во время ограничений по коронавирусной инфекции, сообщил, что школы страны смогут самостоятельно принять решение о введении шестидневки, исходя из уровня знаний учеников.