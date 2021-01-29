Путин: ситуация с безопасностью в Дальневосточном регионе непростая

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с безопасностью в Дальневосточном регионе складывается непросто, однако все эти угрозы России известны. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, открывая в пятницу, 29 января, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Путин отметил, что нет необходимости говорить о «важности и фундаментальном» значении этого региона для всей страны, и предложил посветить обсуждению вопросам, связанным с обеспечением безопасности России в данном направлении

«Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах. Давайте поговорим об этом сегодня поподробнее», - сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства страны в целом идет постоянная работа по вопросам развития региона Дальнего востока.