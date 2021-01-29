Премьер Японии: Олимпиада-2021 пройдет в Токио этим летом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония проведет Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио летом 2021. Такое заявление сделал японский премьер-министр Японии Есихидэ Суга, отметив, что предстоящие Игры станут «подтверждением победы человечества над COVID-19».

По словам главы японского правительства, пандемия коронавирусной, из-за которой Игры были перенесены с 2020 на 2021 год, идет на спад, и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствует готовность Японии к организации соревнований.

«Мы придерживаемся плана проведения Олимпиады в безопасных условиях. Я встречался с президентом МОК Томасом Бахом и мы пришли к соглашению о непременном проведении Игр в Японии. Мы продолжаем тесно сотрудничать с МОК и властями Токио», - сообщил премьер Японии, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, ранее член МОК Ричард Паунд сообщил, что Международный олимпийский комитет не собирается отменять летнюю Олимпиаду в Токио, уточнив, что в случае, если распространение COVID-19 не удастся остановить, то «целесообразно было бы провести Игры без зрителей». При этом позже газета Times сообщила о информации, что власти Японии якобы планируют отменить проведение Олимпиады в Токио.