Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года из-за выборов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российское Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года, несмотря на выборы в Государственную думу в сентябре этого года. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью агентству ТАСС.

Напомним, что в сентябре 2021 года в учебных заведениях страны будут организованы участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента.

- Переносить начало учебного года из-за этого мы не планируем. Начало обучения, как и всегда, 1 сентября, - сообщил министр просвещения, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Минпросвещения России опровергло информацию о тотальном переходе всех школ в стране на шестидневное обучение. В ведомстве отметили, что выбор режима обучения, графика и учебного процесса зависит от самих учебных заведений.