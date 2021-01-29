Глава дипломатии ЕС посетит Москву с 4 по 6 февраля

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель совершит деловой визит в Москву с 4 по 6 февраля. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправится в Россию, прибыв вечером в четверг 4 февраля и отбыв в субботу 6 февраля», - говорится в сообщении, где отмечается, это будет первый визит в Россию верховного представителя Евросоюза с 2017 года.

В ходе своего визита глава дипломатии Евросоюза планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и обсудить с ним двусторонние отношения, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, а также иранскую ядерную сделку и конфликт на востоке Украине.

«Визит даст возможность провести широкие дискуссии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками в преддверии запланированной на март стратегической дискуссии Евросовета по отношениям между ЕС и Россией», - отмечается в заявлении внешнеполитической службы.