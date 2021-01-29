Посольство РФ выясняет гражданство пострадавших во взрыве в Австрии

Спасательная операция на месте взрыва жилого дома в Лангенцерсдорфе, Австрия, 29 января 2021 года. Фото: REUTERS

Посольство России в Вене выясняет информацию о пострадавших при взрыве в жилом доме в Австрии. В результате инцидента три человека госпитализированы с ранениями. Дипломаты проверяют, есть ли среди пострадавших российские граждане.

«По состоянию на 9:30 три человека получили ранения. Посольством выясняется информация о россиянах среди пострадавших», - предоставило информацию посольство в своем аккаунте Twitter.

Взрыв случился утром 29 января в районе Лангенцерсдорф, в результате полиция подтвердила информацию о нескольких пострадавших. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы. Около восьми человек находятся под контролем кризисной группы в общественном здании Лангенцерсдорфа.

Несколько этажей жилого дома обрушилось. Жители близлежащих зданий эвакуированы. Полиция проверяет обстоятельства происшествия, точные причины взрыва неизвестны.